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Инфраструктура и тендеры 06.09.2017 15:09

MIDA отбирает подрядчика для строительства жилого дома в Баку

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства отбирает подрядчиков на строительство жилого многоквартирного дома на территории жилищного комплекса в Ясамальском районе Баку, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера, включающего 2 лота: строительство одного жилого дома (одноблочного 12-этажного здания) и строительство детского сада и яслей на 240 мест.

Стоимость участия в тендере по каждому из лотов составляет 500 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 16 октября 2017 года. Тендерная процедура состоится 17 октября.

Как сообщалось ранее, закладка нового жилого комплекс на территории Ясамальского района Баку состоялась 24 декабря 2016 года. Комплекс будет введен в строй в 2018 году.

А.Ахундов

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Тэги: MIDA, ДОМ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]