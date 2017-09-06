В МИД Венгрии назвали безответственным решение суда ЕС по квотам для беженцев

Венгрия крайне негативно воспринимает решение суда Евросоюза, в соответствии с которым план по распределению беженцев среди стран-членов ЕС остается в силе, заявил в среду глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

"Правительство Венгрии считает, что вердикт, вынесенный сегодня судом ЕС, ужасный и безответственный", - сказал министр журналистам.

"Это решение ставит под угрозу безопасность и будущее всей Европы", - подчеркнул П.Сиярто.

Ранее в среду суд Евросоюза принял решение об отклонении исков Венгрии и Словакии, которые требовали отказаться от плана по обязательному распределению иммигрантов среди стран-членов ЕС.