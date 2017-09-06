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Дальнее зарубежье 06.09.2017 16:32

В МИД Венгрии назвали безответственным решение суда ЕС по квотам для беженцев

Венгрия крайне негативно воспринимает решение суда Евросоюза, в соответствии с которым план по распределению беженцев среди стран-членов ЕС остается в силе, заявил в среду глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

"Правительство Венгрии считает, что вердикт, вынесенный сегодня судом ЕС, ужасный и безответственный", - сказал министр журналистам.

"Это решение ставит под угрозу безопасность и будущее всей Европы", - подчеркнул П.Сиярто.

Ранее в среду суд Евросоюза принял решение об отклонении исков Венгрии и Словакии, которые требовали отказаться от плана по обязательному распределению иммигрантов среди стран-членов ЕС.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ЕС, СУД, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]