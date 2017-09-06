Контракт на разработку блока АЧГ до 2050г будет подписан в ближайшие дни – президент Алиев

Контракт на разработку блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия до 2050 года будет подписан в ближайшие дни, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Через несколько дней планируется подписание нового контракта по АЧГ. Мы продлим наши операции на этом блоке месторождений до 2050 года. Это еще раз демонстрирует наличие больших запасов нефти в Азербайджане», - сказал И.Алиев на презентации подводного строительного судна «Ханкенди», построенного на Бакинском судостроительном заводе в рамках Стадии-2 проекта «Шах-Дениз» по заказу компании ВР-Azerbaijan, сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось ранее, компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и британская BP, являющаяся оператором Азербайджанской международной операционной компании (АМОК), 23 декабря 2016 года подписали принципы соглашения о разработке блока АЧГ до 2050 года. В частности, стороны подписали письмо о намерениях по разработке блока АЧГ до 2050 года.

Это соглашение откроет дорогу большим инвестициям и продолжению разработки блока АЧГ, с которого в настоящее время добывается 620 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Партнерство в рамках проекта АЧГ будет осуществлять компания BP.

Письмом о намерениях согласовываются основные коммерческие принципы будущей разработке блока АЧГ. Этот документ также создает возможность для завершения переговоров между сторонами в течение следующих нескольких месяцев и для подписания полностью согласованных соглашений.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действующего контракта истекает в 2024 году.

Участниками проекта являются: британская BP (35,78%-оператор), американские Chevron (11,27%), ExxonMobil (8%), индийская ONGC (2,72%), азербайджанская SOCAR (11,65%), японские Inpex Corp. (10,96%) и ITOCHU Oil (4,3%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).

Добыча нефти с месторождения Чираг осуществляется с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

А.Ахундов