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ТЭК 06.09.2017 15:33

Цена нефти марки Brent поднялась выше $54 за баррель впервые с конца мая

Стоимость нефти эталонной марки Brent превысила отметку в $54 за баррель впервые с 25 мая на оптимизме по поводу спроса на нефть в США и продления соглашения ОПЕК об ограничении добычи.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 в среду выросла на 74 цента - до $54,12 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 40 центов - до $49,06 за баррель.

Рост цен на нефть вызван ожиданиями повышения спроса в США по мере того, как американские НПЗ возобновят работу после урагана "Харви", и заявлением министра энергетики России Александра Новака о том, что страны ОПЕК и партнеры могут продлить соглашение о сокращении добычи нефти, если к 1 апреля 2018 года баланс спроса и предложения на рынке не восстановится.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]