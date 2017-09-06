Цена нефти марки Brent поднялась выше $54 за баррель впервые с конца мая

Стоимость нефти эталонной марки Brent превысила отметку в $54 за баррель впервые с 25 мая на оптимизме по поводу спроса на нефть в США и продления соглашения ОПЕК об ограничении добычи.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 в среду выросла на 74 цента - до $54,12 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 40 центов - до $49,06 за баррель.
Рост цен на нефть вызван ожиданиями повышения спроса в США по мере того, как американские НПЗ возобновят работу после урагана "Харви", и заявлением министра энергетики России Александра Новака о том, что страны ОПЕК и партнеры могут продлить соглашение о сокращении добычи нефти, если к 1 апреля 2018 года баланс спроса и предложения на рынке не восстановится.
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