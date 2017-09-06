Ясамальский районный суд Баку отклонил ходатайство об освобождении под залог директора информационного агентства «Turan» Мехмана Алиева.
Такое решение было принято на заседании в среду.
М.Алиев был задержан 24 августа, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.2 "Незаконное предпринимательство", 213.1 "Уклонение от уплаты налогов" и 308.1 "Злоупотребление должностными полномочиями" УК Азербайджана.
М.Алиев обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 60,08 тыс. манатов ($35 тыс.).
Ясамальский районный суд Баку 25 августа избрал в отношении М.Алиева меру пресечения в виде трехмесячного ареста.
Бакинский Апелляционный суд отклонил 30 августа жалобу М.Алиева на решение суда первой инстанции о содержании его под стражей.
Ранее Совет прессы Азербайджана выступил с обращением к президенту страны Ильхаму Алиеву с просьбой оказать поддержку справедливому расследованию дела М.Алиева.
ИА "Туран" учреждено в мае 1990 года.
Ф.Исазаде
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