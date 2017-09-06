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Внутренняя политика 06.09.2017 15:39

Суд в Азербайджане отклонил ходатайство об освобождении под залог директора ИА "Туран"

Ясамальский районный суд Баку отклонил ходатайство об освобождении под залог директора информационного агентства «Turan» Мехмана Алиева.

Такое решение было принято на заседании в среду.

М.Алиев был задержан 24 августа, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.2 "Незаконное предпринимательство", 213.1 "Уклонение от уплаты налогов" и 308.1 "Злоупотребление должностными полномочиями" УК Азербайджана.

М.Алиев обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 60,08 тыс. манатов ($35 тыс.).

Ясамальский районный суд Баку 25 августа избрал в отношении М.Алиева меру пресечения в виде трехмесячного ареста.

Бакинский Апелляционный суд отклонил 30 августа жалобу М.Алиева на решение суда первой инстанции о содержании его под стражей.

Ранее Совет прессы Азербайджана выступил с обращением к президенту страны Ильхаму Алиеву с просьбой оказать поддержку справедливому расследованию дела М.Алиева.

ИА "Туран" учреждено в мае 1990 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЖУРНАЛИСТ, ДЕЛО


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