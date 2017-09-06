Эстония призывает усилить сотрудничество НАТО и ЕС

Члены правительства Эстонии призывают НАТО усилить оборонное сотрудничество с ЕС и активизировать свою деятельность в сфере кибербезопасности и борьбы с терроризмом.
"В нынешней ситуации совместная деятельность на международной основе имеет важное значение. Сотрудничество Европейского союза и НАТО важнее сейчас, чем когда-либо ранее", - заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер на состоявшейся в среду встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом.
Слова С.Миксера привели "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.
Глава МИД выразил мнение, что НАТО и ЕС должны активизировать свою деятельность в ряде областей, прежде всего кибербезопасности и борьбы с терроризмом. С.Миксер подчеркнул, что борьба с киберугрозами является одним из приоритетов во время нынешнего председательства Эстонии в ЕС.
Принимавший участие во встрече министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о важности присутствия войск союзников на территории его страны.
"Войска НАТО на территории Эстонии являются реальным знаком солидарности альянса и готовности защитить любого союзника" - сказал Ю.Луйк.
"Сильное сдерживание обеспечивает мир и стабильность в нашем регионе", - подчеркнул он.
Эстонские министры отметили, что создавшаяся ситуация предполагает готовность государств альянса увеличить оборонные расходы. В случае необходимости нужно быть готовыми к увеличению общего финансирования НАТО для обеспечения выполнения всех стоящих перед ним задач, заявили министры.
Й.Столтенберг выразил признательность Эстонии за ее вклад в финансирование оборонных расходов в размере 2% валового внутреннего продукта, что является критерием для государств альянса.
На встрече были также рассмотрены вопросы, связанные с предстоящим в 2018 году саммитом НАТО, отношения НАТО-Россия, в том числе проведение российско-белорусских учений "Запад 2017".
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