В объединенной системе ПВО СНГ в настоящее время достаточно сил и средств, но из-за новых угроз они могут быть увеличены - ВКС

Состав объединенной системы ПВО государств-участников СНГ моет быть увеличен из-за новых угроз в мире по решению Совета министров обороны стран Содружества, заявил в среду журналистам начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.

"Имеющийся состав сил и средств является достаточным для успешного выполнения задач по ПВО, но при необходимости адекватного реагирования новым вызовам и угрозам он может быть увеличен решением Совета министров обороны государств - участников СНГ", - сказал он.

П.Кураченко напомнил, что на сегодняшний день в состав сил и средств объединенной системы ПВО государств-участников СНГ входят 19 авиационных частей и 38 частей зенитных ракетных войск. Также границы Союзного государства защищают 15 частей радиотехнических войск, девять бригад ПВО и три части радиоэлектронной борьбы.