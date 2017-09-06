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СНГ 06.09.2017 17:04

В объединенной системе ПВО СНГ в настоящее время достаточно сил и средств, но из-за новых угроз они могут быть увеличены - ВКС

Состав объединенной системы ПВО государств-участников СНГ моет быть увеличен из-за новых угроз в мире по решению Совета министров обороны стран Содружества, заявил в среду журналистам начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.

"Имеющийся состав сил и средств является достаточным для успешного выполнения задач по ПВО, но при необходимости адекватного реагирования новым вызовам и угрозам он может быть увеличен решением Совета министров обороны государств - участников СНГ", - сказал он.

П.Кураченко напомнил, что на сегодняшний день в состав сил и средств объединенной системы ПВО государств-участников СНГ входят 19 авиационных частей и 38 частей зенитных ракетных войск. Также границы Союзного государства защищают 15 частей радиотехнических войск, девять бригад ПВО и три части радиоэлектронной борьбы.

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, ПВО, ВОЗМОЖНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]