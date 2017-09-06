Чиновникам в Таджикистане запретили выражать свое мнение, если оно не соответствует госполитике

В Таджикистане утверждена новая редакция Кодекса этики государственного служащего, сообщают местные СМИ.

Документ предписывает госслужащим быть скромными и не умалять престиж государства. СМИ отмечают, что согласно документу, чиновники не должны выражать свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности, если оно не соответствует основным направлениям политики государства.

Отмечается также, что новая редакция Кодекса была подписана президентом еще 11 августа, но не была доступной.

"Согласно нормам Кодекса государственный служащий обязан воздерживаться от использования служебного статуса, проявлений личной корысти и показухи в пунктах торговли, обслуживания и других общественных местах. Госслужащий не должен использовать служебную машину, закрепленную за ним, в личных интересах и интересах членов семьи, при подборе и расстановке кадров в госорганы не допускать семейственности, местничества и покровительства, как проявления коррупционных деяний", - сообщает "Азия Плюс".

В Кодексе также указывается, что госслужащий вправе проводить рабочие встречи и переговоры с иностранными гражданами только в установленном порядке и при общении с ними не должен умалять престиж государственного органа и Республики Таджикистан, не обсуждать вопросы, не входящие в круг его должностных обязанностей.