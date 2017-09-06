Креативным директором марки Guy Laroche назначен Ришар Рене

В руководстве французской марки Guy Laroche в среду объявили о назначении креативным директором Ришара Рене.

На этом посту он сменил американского дизайнера Адама Андрасика, работавшего в модном доме с 2014 года.

В пресс-релизе марки кадровые перестановки объясняются необходимостью "приступить к новой главе своей истории".

Р.Рене начал свою карьеру в модном доме Hermes, после чего перешел на работу в Jean-Paul Gaultier, где, в частности, занимался коллекциями от-кутюр.

Он закончил Институт дизайна и декоративно-прикладного искусства LISAA в Париже.