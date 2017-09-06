В Баку уверены в безуспешных попытках Сороса навредить международному имиджу Азербайджана – помощник президента

В Баку считают тщетными попытки определенных кругов, в том числе и миллиардера Джорджа Сороса, поставить под сомнение положительное международное мнение об Азербайджане.

«Джордж Сорос настолько потерял голову, что ведет себя как основной актер в международных отношениях. Он считает, что может вмешиваться как пожелает в решение судеб различных государств», - написал помощник по внешним вопросам президента Азербайджана Новруз Мамедов на своей странице в социальных сетях.

Он подчеркнул, что социально-экономический прогресс и стабильность в Азербайджане "мешают спокойно спать недругам азербайджанского государства".

«К сожалению, сегодня политический нигилизм на международной арене достиг такой степени, что страдающие ревностью и завистью некоторые страны, организации, структуры, круги и СМИ используют различные средства, чтобы навредить международному имиджу Азербайджана, испортить отношения Баку с западным миром и превратить страну в объект критики и осуждения», - отметил Н.Мамедов.

По его мнению, финансирование таких организаций и органов СМИ, специализирующихся на распространении ложных и предвзятых информаций осуществляется со стороны таких, как Дж.Сорос. «Но, как известно, ложь живет недолго. Им не удастся обмануть мировое сообщество подобными действиями, направленными против Азербайджана и руководства страны», - подчеркнул помощник президента.

«Сорос же пусть лучше ответит на то, почему в течение короткого времени объявленная в августе перед Белым домом петиция с объявлением финансируемых им организаций незаконными и террористическими набрала более 140 тыс. подписей», - подчеркнул он.

Ранее пресс-служба президента Азербайджана опровергла сообщения ряда зарубежных СМИ и НПО об использовании властями Азербайджана подставных компаний в Великобритании для отмывания $2,9 млрд. "Ни президент Азербайджана, ни члены его семьи не имеют отношения к указанным обвинениям. Попытки привлечь президента и его семью к этим вопросам безосновательны, предвзяты и носят провокационный характер", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, за статьями на эту тему в иностранных СМИ стоит Джордж Сорос и армянское лобби.

Р.Бабаев