Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0265 RUR   0.0295 GBR   2.2165 TRY   0.4949

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   53.38

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 31° Завтра 21° 31° 8 Сен 18° 27° 9 Сен 19° 28°

Внешняя политика 06.09.2017 16:08

В Баку уверены в безуспешных попытках Сороса навредить международному имиджу Азербайджана – помощник президента

В Баку считают тщетными попытки определенных кругов, в том числе и миллиардера Джорджа Сороса, поставить под сомнение положительное международное мнение об Азербайджане.

«Джордж Сорос настолько потерял голову, что ведет себя как основной актер в международных отношениях. Он считает, что может вмешиваться как пожелает в решение судеб различных государств», - написал помощник по внешним вопросам президента Азербайджана Новруз Мамедов на своей странице в социальных сетях.

Он подчеркнул, что социально-экономический прогресс и стабильность в Азербайджане "мешают спокойно спать недругам азербайджанского государства".

«К сожалению, сегодня политический нигилизм на международной арене достиг такой степени, что страдающие ревностью и завистью некоторые страны, организации, структуры, круги и СМИ используют различные средства, чтобы навредить международному имиджу Азербайджана, испортить отношения Баку с западным миром и превратить страну в объект критики и осуждения», - отметил Н.Мамедов.

По его мнению, финансирование таких организаций и органов СМИ, специализирующихся на распространении ложных и предвзятых информаций осуществляется со стороны таких, как Дж.Сорос. «Но, как известно, ложь живет недолго. Им не удастся обмануть мировое сообщество подобными действиями, направленными против Азербайджана и руководства страны», - подчеркнул помощник президента.

«Сорос же пусть лучше ответит на то, почему в течение короткого времени объявленная в августе перед Белым домом петиция с объявлением финансируемых им организаций незаконными и террористическими набрала более 140 тыс. подписей», - подчеркнул он.

Ранее пресс-служба президента Азербайджана опровергла сообщения ряда зарубежных СМИ и НПО об использовании властями Азербайджана подставных компаний в Великобритании для отмывания $2,9 млрд. "Ни президент Азербайджана, ни члены его семьи не имеют отношения к указанным обвинениям. Попытки привлечь президента и его семью к этим вопросам безосновательны, предвзяты и носят провокационный характер", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, за статьями на эту тему в иностранных СМИ стоит Джордж Сорос и армянское лобби.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МАМЕДОВ, СОРОС, ОТВЕТ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]