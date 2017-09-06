В Госпогранслужбе Украины не получали распоряжений закрыть для Саакашвили въезд в страну

В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.

"Государственная пограничная служба не имела и не имеет ни одного поручения правоохранительных органов о запрете въезда М. Саакашвили на территорию Украины", - заявил первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк на заседании подкомитета антикоррупционного комитета в среду в Киеве.

По его словам, "запрета нет и никогда не будет, это мифы и домыслы".

16 августа М.Саакашвили, которого президент Украины Петр Порошенко тремя неделями ранее лишил украинского гражданства, заявил, что вернется на Украину 10 сентября.

Позже в Госпогранслужбе Украины сообщили, что пограничники в случае попытки М.Саакашвили пересечь госграницу, будут действовать в соответствии с законодательством Украины.

"Если абстрагироваться от фамилий, человек, у которого недействительный паспорт, то алгоритм один: мы паспорт изымаем, а гражданину отказываем в пересечении границы", - пояснил тогда агентству "Интерфакс-Украина" спикер погранведомства Олег Слободян.