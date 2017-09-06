Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0265 RUR   0.0295 GBR   2.2165 TRY   0.4949

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   53.38

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 30° Завтра 20° 31° 8 Сен 18° 27° 9 Сен 19° 28°

СНГ 06.09.2017 17:46

В Госпогранслужбе Украины не получали распоряжений закрыть для Саакашвили въезд в страну

В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.

"Государственная пограничная служба не имела и не имеет ни одного поручения правоохранительных органов о запрете въезда М. Саакашвили на территорию Украины", - заявил первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк на заседании подкомитета антикоррупционного комитета в среду в Киеве.

По его словам, "запрета нет и никогда не будет, это мифы и домыслы".

16 августа М.Саакашвили, которого президент Украины Петр Порошенко тремя неделями ранее лишил украинского гражданства, заявил, что вернется на Украину 10 сентября.

Позже в Госпогранслужбе Украины сообщили, что пограничники в случае попытки М.Саакашвили пересечь госграницу, будут действовать в соответствии с законодательством Украины.

"Если абстрагироваться от фамилий, человек, у которого недействительный паспорт, то алгоритм один: мы паспорт изымаем, а гражданину отказываем в пересечении границы", - пояснил тогда агентству "Интерфакс-Украина" спикер погранведомства Олег Слободян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ПОГРАНСЛУЖБА


Похожие новости


Грузия запросила Украину об экстрадиции Саакашвили Брата Саакашвили Давида готовят к депортации из Украины из-за нарушения сроков пребывания в стране - Кива Саакашвили готовится к трем "сценариям" возращения на Украину через польскую границу Грузия вновь требует от Украины экстрадиции Саакашвили Украинские пограничники не впустят Саакашвили в страну по недействительному паспорту Саакашвили приехал в Венгрию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]