Полиция задержала подозреваемого в краже 35 тыс. манатов в магазине в Абшеронском районе

Органы правопорядка задержали подозреваемого в совершении крупной кражи из магазина, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Сотрудники Главного управления угрозыска и отделения полиции Апшеронского района задержали ранее судимого жителя Сумгайыта Гадира Алиева, подозреваемого в краже 35 тыс. манатов из магазина на территории Абшеронского района», - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев