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Происшествия 06.09.2017 16:27

Полиция задержала подозреваемого в краже 35 тыс. манатов в магазине в Абшеронском районе

Органы правопорядка задержали подозреваемого в совершении крупной кражи из магазина, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Сотрудники Главного управления угрозыска и отделения полиции Апшеронского района задержали ранее судимого жителя Сумгайыта Гадира Алиева, подозреваемого в краже 35 тыс. манатов из магазина на территории Абшеронского района», - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: КРИМИНАЛ, КВАРТИРА, КРАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]