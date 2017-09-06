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Дальнее зарубежье 06.09.2017 17:59

Боевики ИГ попытались восстановить блокаду Дейр-эз-Зора - СМИ

Террористы из группировки ИГ предприняли попытку восстановления блокады гарнизона сирийских правительственных сил в городе Дейр-эз-Зор, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев.

Так, в ночь на среду боевики провели серию атак, пытаясь ликвидировать созданный военными коридор, ведущий в город. Завязались упорные бои, однако ликвидировать коридор террористам не удалось.

Теперь военные стремятся закрепиться на занятых позициях, а в дальнейшем - расширить коридор.

Ряд наблюдателей отмечают, что подобные контратаки показывают, что террористы намерены оказывать максимально упорное сопротивление в Дейр-эз-Зоре.

Во вторник в Дамаске сообщили, что сирийским войскам удалось прорвать созданное боевиками несколько лет назад кольцо окружения вокруг Дейр-эз-Зора. Сам город поделен на две части: одну контролируют военные, а другую - ИГ.

Провинция Дейр-эз-Зор - последний серьезный оплот ИГ в Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, ГОРОД, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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