Боевики ИГ попытались восстановить блокаду Дейр-эз-Зора - СМИ

Террористы из группировки ИГ предприняли попытку восстановления блокады гарнизона сирийских правительственных сил в городе Дейр-эз-Зор, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев.
Так, в ночь на среду боевики провели серию атак, пытаясь ликвидировать созданный военными коридор, ведущий в город. Завязались упорные бои, однако ликвидировать коридор террористам не удалось.
Теперь военные стремятся закрепиться на занятых позициях, а в дальнейшем - расширить коридор.
Ряд наблюдателей отмечают, что подобные контратаки показывают, что террористы намерены оказывать максимально упорное сопротивление в Дейр-эз-Зоре.
Во вторник в Дамаске сообщили, что сирийским войскам удалось прорвать созданное боевиками несколько лет назад кольцо окружения вокруг Дейр-эз-Зора. Сам город поделен на две части: одну контролируют военные, а другую - ИГ.
Провинция Дейр-эз-Зор - последний серьезный оплот ИГ в Сирии.
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