Боевики ИГ попытались восстановить блокаду Дейр-эз-Зора - СМИ

Террористы из группировки ИГ предприняли попытку восстановления блокады гарнизона сирийских правительственных сил в городе Дейр-эз-Зор, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев.

Так, в ночь на среду боевики провели серию атак, пытаясь ликвидировать созданный военными коридор, ведущий в город. Завязались упорные бои, однако ликвидировать коридор террористам не удалось.

Теперь военные стремятся закрепиться на занятых позициях, а в дальнейшем - расширить коридор.

Ряд наблюдателей отмечают, что подобные контратаки показывают, что террористы намерены оказывать максимально упорное сопротивление в Дейр-эз-Зоре.

Во вторник в Дамаске сообщили, что сирийским войскам удалось прорвать созданное боевиками несколько лет назад кольцо окружения вокруг Дейр-эз-Зора. Сам город поделен на две части: одну контролируют военные, а другую - ИГ.

Провинция Дейр-эз-Зор - последний серьезный оплот ИГ в Сирии.