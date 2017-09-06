Число туристских поездок из Азербайджана в Россию в I полугодии снизилось на 9%

Российское аналитическое агентство «ТурСтат» отмечает снижение числа туристических поездок из Азербайджана в РФ.

«Азербайджан (403 тыс. поездок) занял пятое место по числу въездных туристских поездок в Россию по итогам первого полугодия 2017 года. При этом число поездок из Азербайджана в Россию снизилось на 9%», - отмечается в статистике, представленной «ТурСтат».

Топ-10 стран въездного туризма в Россию в 2017 году по числу въездных туристских поездок в Россию по итогам первых января-июня 2017 года составили Украина, Казахстан, Китай, Финляндия, Азербайджан, Польша, Армения, Узбекистан, Молдова и Германия.

«Общее число въездных туристских поездок в Россию за первое полугодие 2017 года составило почти 11 миллионов», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев