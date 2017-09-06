Dalian Wanda судится с владельцами аккаунтов, размещавших в соцсетях ложную информацию о компании

Крупнейший строительно-медийный конгломерат КНР Dalian Wanda Group, принадлежащий миллиардеру Ван Цзяньлиню, подал судебные иски против владельцев не менее 10 аккаунтов в китайских соцсетях, заявив, что публикация ими ложной информации о компании провоцировала резкое падение стоимости ее акций и облигаций.

Один из исков, копия которого попала в распоряжение газеты The Wall Street Journal, связан с публикацией в соцсети сообщения о том, что Ван Цзяньлинь в прошлом месяце был задержан полицией в аэропорту Тяньцзиня, и ему было запрещено выезжать из страны.

Сообщение было ложным, однако получило широкое распространение в соцсети, "спровоцировав рыночную панику", которая привела к падению стоимости облигаций Dalian Wanda, а также почти 10%-ному снижению цены акций торгующегося в Гонконге подразделения компании, говорится в иске.

Кроме того, фальшивое сообщение неблагоприятно сказалось на репутации Dalian Wanda и ее возможностях по привлечению финансирования, что привело к стагнации ее инвестиционных проектов, отмечают в компании.

Источник WSJ утверждает, что остальные иски поданы компанией в связи с аналогичными ситуациями.

В заявлении Dalian Wanda говорится, что ее иски приняты к рассмотрению китайскими судами, и компания требует возмещения ущерба в размере 5 млн юаней ($765 тыс.), а также публичных извинений от владельцев аккаунтов.