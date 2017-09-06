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Дальнее зарубежье 06.09.2017 18:15

США готовятся к урагану "Ирма", который может оказаться самым мощным в Атлантике - Трамп

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в стране активно ведется подготовка к мощному урагану "Ирма", который движется в сторону США.

"Мы пристально следим за ураганом. Моя команда, которая прекрасно выполняла и продолжает выполнять свою работу в Техасе, уже находится во Флориде", - написал американский лидер на своей страничке в "Твиттере".

"Этот ураган, вероятно, станет самым мощным в Атлантике", - подчеркнул Д.Трамп.

Как сообщалось, ураган "Ирма" обрушится на Пуэрто-Рико и другие части Карибского моря в среду и на американский штат Флорида в пятницу.

"Ирма" по своей силе превосходит ураган "Харви", который ранее обрушился на штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиям.

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Тэги: США, ТРАМП, УРАГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]