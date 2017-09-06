Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в стране активно ведется подготовка к мощному урагану "Ирма", который движется в сторону США.
"Мы пристально следим за ураганом. Моя команда, которая прекрасно выполняла и продолжает выполнять свою работу в Техасе, уже находится во Флориде", - написал американский лидер на своей страничке в "Твиттере".
"Этот ураган, вероятно, станет самым мощным в Атлантике", - подчеркнул Д.Трамп.
Как сообщалось, ураган "Ирма" обрушится на Пуэрто-Рико и другие части Карибского моря в среду и на американский штат Флорида в пятницу.
"Ирма" по своей силе превосходит ураган "Харви", который ранее обрушился на штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиям.
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