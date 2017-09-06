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Дальнее зарубежье 06.09.2017 19:01

НАТО направит трех представителей наблюдать за учениями "Запад-2017" - Столтенберг

В НАТО направят трех своих представителей наблюдать за ходом российско-белорусских учений "Запад-2017", заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы отправляем трех экспертов на учения, получив приглашение от России и Белоруссии", - сказал он на пресс-конференции в Эстонии.

"Но этого приглашения недостаточно для обеспечения того уровня транспарентности, которого требует ОБСЕ", - добавил он.

По его словам, для соответствия требованиям к транспаретности учений, содержащихся в Венском документе, нужно организовать и проведение "брифингов по сценарию учений и их ходу, а также - предоставить возможность поговорить с отдельными военнослужащими и совершить облет места проведения учений".

"Мы призываем Россию действовать в соответствии с положениями и с духом Венского документа. Транспарентность и предсказуемость становятся еще более востребованными в ситуациях, когда напряженность возрастает. Это позволяет снизить риск недопонимания и инцидентов".

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]