В НАТО направят трех своих представителей наблюдать за ходом российско-белорусских учений "Запад-2017", заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы отправляем трех экспертов на учения, получив приглашение от России и Белоруссии", - сказал он на пресс-конференции в Эстонии.

"Но этого приглашения недостаточно для обеспечения того уровня транспарентности, которого требует ОБСЕ", - добавил он.

По его словам, для соответствия требованиям к транспаретности учений, содержащихся в Венском документе, нужно организовать и проведение "брифингов по сценарию учений и их ходу, а также - предоставить возможность поговорить с отдельными военнослужащими и совершить облет места проведения учений".

"Мы призываем Россию действовать в соответствии с положениями и с духом Венского документа. Транспарентность и предсказуемость становятся еще более востребованными в ситуациях, когда напряженность возрастает. Это позволяет снизить риск недопонимания и инцидентов".