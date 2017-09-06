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Дальнее зарубежье 06.09.2017 19:27

Ураган "Ирма" нанес существенный ущерб заморским территориям Франции в Карибском море - министр

Министр заморских территорий Франции Анник Жирарден сообщила в среду о значительном ущербе, нанесенном островам Сен-Мартен и Сен-Бартелеми ураганом "Ирма".

"Материальный ущерб уже очень значительный, мы готовимся к худшим вариантам развития событий", - сказала она.

Глава МВД Франции Жерар Колон отметил, что в результате урагана были разрушены несколько зданий.

"На данный момент мы не знаем, есть ли жертвы. Две команды спасателей вскоре отправятся с континентальной части, еще одна отправится из французского заморского департамента Гваделупа, чтобы помочь Сен-Мартену и Сен-Бартелеми", - сказал французский министр внутренних дел.

Ранее в среду "Ирма" обрушился на две французские заморские территории - Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, расположенные в Карибском море. Объявлен наивысший уровень опасности, закрыты школы и госучреждения.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАРИБЫ, УРАГАН, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]