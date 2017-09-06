Министр заморских территорий Франции Анник Жирарден сообщила в среду о значительном ущербе, нанесенном островам Сен-Мартен и Сен-Бартелеми ураганом "Ирма".

"Материальный ущерб уже очень значительный, мы готовимся к худшим вариантам развития событий", - сказала она.

Глава МВД Франции Жерар Колон отметил, что в результате урагана были разрушены несколько зданий.

"На данный момент мы не знаем, есть ли жертвы. Две команды спасателей вскоре отправятся с континентальной части, еще одна отправится из французского заморского департамента Гваделупа, чтобы помочь Сен-Мартену и Сен-Бартелеми", - сказал французский министр внутренних дел.

Ранее в среду "Ирма" обрушился на две французские заморские территории - Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, расположенные в Карибском море. Объявлен наивысший уровень опасности, закрыты школы и госучреждения.