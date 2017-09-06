Два человека задержаны в пригороде Парижа во время спецоперации

Два человека задержаны в ходе антитеррористической операции в пригороде Парижа Вильжюиф (департамент Валь-де-Марн), сообщает в среду интернет-портал французской газеты "Фигаро".

Кроме того, в ходе спецоперации полицейские обнаружили газовые баллоны, электрические провода и паяльное оборудование.

Расследование открыто по факту возможного использования этого оборудования для изготовления взрывного устройства.