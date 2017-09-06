Президент Турции обещает отправить еще 10 тыс. тонн гуманитарной помощи в Мьянму для мусульман-рохинджа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в среду о намерении направить в Мьянму для поддержки мусульман-рохинджа, проживающих в штате Ракхайн еще 10 тыс. тонн гуманитарной помощи.

"Штат Ракхайн не является неизведанной зоной для нас. Гуманитарная драма, которая разворачивается сейчас в Ракхайне, длилась десятилетия", - приводит слова президента сайт турецкого издания "Дейли сабах".

Он напомнил, что в прошлый Рамадан единственная иностранная организация, официально направившая помощь рохинджа, была турецкой.

По словам Р.Т.Эрдогана, его жена и сын вместе отправятся в Бангладеш вслед за главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в рамках миссии по доставке гумпомощи рохинджа.

Президент добавил, что намерен поднять тему конфликта в Мьянме на саммите Организации Исламского сотрудничества, который пройдет с 7 по 11 сентября в Астане, а также на Генеральной Ассамблее ООН, намеченной на 20 сентября.

Накануне сообщалось о намерении турецких властей направить в Мьянму 1 тыс. тонн гумпомоши.

На прошлой неделе президент Турции назвал "геноцидом мусульман" столкновения, происходящие в штате Ракхайн в Мьянме между буддистами и мусульманами-рохинджа.

Власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых считают исламскими боевиками, а местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

Рохинджа считают себя коренным населением территории современного бирманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве. Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующим буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы