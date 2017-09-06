Президент Алиев преобразовал Агентство по авторским правам Азербайджана в юрлицо публичного права

Президент Алиев преобразовал Агентство по авторским правам Азербайджана в юридическое лицо публичного права, сообщает сайт главы государства.

Президент Алиев подписал указ об обеспечении деятельности агентства, согласно которому уставный фонд управления определен в размере 1 млн манатов и формируется из средств государственного бюджета.

Согласно указу, президент страны обладает полномочиями по утверждению устава, определению размера уставного фонда, назначению и освобождению от должности председателя правления управления, его реорганизации и ликвидации.

Кабинет министров обладает полномочиями по утверждению структуры и годовых финансовых отчетов, выдаче разрешения на создание агентством хозяйственных обществ или участию в них, выдаче разрешения на создание отделов, филиалов и представительств.

Агентство по авторским правам самостоятельно может определять направления своего развития.

Глава государства поручил Кабинету министров в течение месяца утвердить структуру агентства, число их сотрудников и размер зарплат.

Ф.Исазаде