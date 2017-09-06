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Внутренняя политика 06.09.2017 18:51

Президент Алиев преобразовал Агентство по авторским правам Азербайджана в юрлицо публичного права

Президент Алиев преобразовал Агентство по авторским правам Азербайджана в юридическое лицо публичного права, сообщает сайт главы государства.

Президент Алиев подписал указ об обеспечении деятельности агентства, согласно которому уставный фонд управления определен в размере 1 млн манатов и формируется из средств государственного бюджета.

Согласно указу, президент страны обладает полномочиями по утверждению устава, определению размера уставного фонда, назначению и освобождению от должности председателя правления управления, его реорганизации и ликвидации.

Кабинет министров обладает полномочиями по утверждению структуры и годовых финансовых отчетов, выдаче разрешения на создание агентством хозяйственных обществ или участию в них, выдаче разрешения на создание отделов, филиалов и представительств.

Агентство по авторским правам самостоятельно может определять направления своего развития.

Глава государства поручил Кабинету министров в течение месяца утвердить структуру агентства, число их сотрудников и размер зарплат.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АГЕНТСТВО, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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