Президент Алиев преобразовал Агентство по авторским правам Азербайджана в юрлицо публичного права

Президент Алиев преобразовал Агентство по авторским правам Азербайджана в юридическое лицо публичного права, сообщает сайт главы государства.
Президент Алиев подписал указ об обеспечении деятельности агентства, согласно которому уставный фонд управления определен в размере 1 млн манатов и формируется из средств государственного бюджета.
Согласно указу, президент страны обладает полномочиями по утверждению устава, определению размера уставного фонда, назначению и освобождению от должности председателя правления управления, его реорганизации и ликвидации.
Кабинет министров обладает полномочиями по утверждению структуры и годовых финансовых отчетов, выдаче разрешения на создание агентством хозяйственных обществ или участию в них, выдаче разрешения на создание отделов, филиалов и представительств.
Агентство по авторским правам самостоятельно может определять направления своего развития.
Глава государства поручил Кабинету министров в течение месяца утвердить структуру агентства, число их сотрудников и размер зарплат.
Ф.Исазаде
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