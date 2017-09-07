Порошенко заявил об одностороннем выполнении Украиной Плана действий по членству в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина уже сегодня выполняет План действий по членству в НАТО в одностороннем порядке, и не исключает, что будет инициировать соответствующий всенародный референдум.
"Без формального одобрения Плана действий по членству мы, тем не менее, выполняем его в одностороннем порядке", - сказал он, выступая с ежегодным посланием в парламенте в четверг.
П.Порошенко отметил, что вместе с партнерами из НАТО Украина развивает свою армию в соответствии со стандартами Североатлантического альянса, "которых она, в основном, должна достичь уже к концу 2020 года".
"Уверен, именно армия станет первой государственной институцией, которая будет отвечать критериям членства в альянсе", - подчеркнул он.
По словам главы государства, опросы общественного мнения показывают, что большинство украинцев поддерживают и вступление Украины в Евросоюз, и присоединение к НАТО.
"Я не исключаю, что инициирую в положенное время соответствующий референдум, чтобы продемонстрировать волю украинского народа. Всем: и нашим друзьям, и агрессивному соседу, и всем украинским политикам ... Чтобы при любых политических раскладах никому из них не захотелось ревизовать этот курс и развернуться", - сказал он.
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