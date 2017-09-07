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СНГ 07.09.2017 15:04

Порошенко заявил об одностороннем выполнении Украиной Плана действий по членству в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина уже сегодня выполняет План действий по членству в НАТО в одностороннем порядке, и не исключает, что будет инициировать соответствующий всенародный референдум.

"Без формального одобрения Плана действий по членству мы, тем не менее, выполняем его в одностороннем порядке", - сказал он, выступая с ежегодным посланием в парламенте в четверг.

П.Порошенко отметил, что вместе с партнерами из НАТО Украина развивает свою армию в соответствии со стандартами Североатлантического альянса, "которых она, в основном, должна достичь уже к концу 2020 года".

"Уверен, именно армия станет первой государственной институцией, которая будет отвечать критериям членства в альянсе", - подчеркнул он.

По словам главы государства, опросы общественного мнения показывают, что большинство украинцев поддерживают и вступление Украины в Евросоюз, и присоединение к НАТО.

"Я не исключаю, что инициирую в положенное время соответствующий референдум, чтобы продемонстрировать волю украинского народа. Всем: и нашим друзьям, и агрессивному соседу, и всем украинским политикам ... Чтобы при любых политических раскладах никому из них не захотелось ревизовать этот курс и развернуться", - сказал он.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]