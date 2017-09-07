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СНГ 07.09.2017 14:51

Украине необходимо разработать новое ракетное оружие и средства космической разведки - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украине необходимо налаживать производство нового ракетного, артиллерийского оружия, беспилотных летательных аппаратов ударного типа и средств космической разведки.

"Перед нами стоят важные задачи по разработке и налаживанию производства нового ракетного вооружения, комплекса крылатых ракет, современных высокоточных образцов артиллерийских систем, высокоточных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов ударного типа, средств космической разведки", - сказал президент, выступая с ежегодным обращением к парламенту в четверг.

По словам П.Порошенко, хотя Украина и имела возможность производства данных типов вооружения, однако не реализовывала их, и только в последние годы это производство было налажено.

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Тэги: УКРАИНА, ОРУЖИЕ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]