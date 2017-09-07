Украине необходимо разработать новое ракетное оружие и средства космической разведки - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украине необходимо налаживать производство нового ракетного, артиллерийского оружия, беспилотных летательных аппаратов ударного типа и средств космической разведки.
"Перед нами стоят важные задачи по разработке и налаживанию производства нового ракетного вооружения, комплекса крылатых ракет, современных высокоточных образцов артиллерийских систем, высокоточных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов ударного типа, средств космической разведки", - сказал президент, выступая с ежегодным обращением к парламенту в четверг.
По словам П.Порошенко, хотя Украина и имела возможность производства данных типов вооружения, однако не реализовывала их, и только в последние годы это производство было налажено.
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