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СНГ 07.09.2017 14:24

В сентябре с Байконура будет произведено три космических пуска - Миноборонаэропром Казахстана

С космодрома Байконур в этом месяце будет произведено три космических пуска - 12, 13 и 28 сентября, сообщила пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Согласно распространенной в четверг информации пресс-службы, в соответствии с утвержденным планом 12 сентября с Байконура будет запущена ракета-носитель "Протон-М" с испанским спутником связи "Амазонас-5", 13 сентября - РН "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-06", а 28 сентября состоится запуск китайского спутника связи "АзиаСат-9" с помощью РН "Протон-М".

Комплекс "Байконур" Россия арендует у Казахстана. Договор аренды комплекса заключен до 2050 года, сумма ежегодной арендной платы составляет $115 млн. Комплекс состоит из двух частей: города с населением в 76 тысяч человек и одноименного космодрома.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, БАЙКОНУР, СЕНТЯБРЬ, ПУСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]