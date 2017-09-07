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Дальнее зарубежье 07.09.2017 14:35

ООН должна принять меры для урегулирования северокорейской проблемы - МИД Китая

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин поддержит дальнейшие шаги ООН в отношении КНДР.

"Учитывая последние события на Корейском полуострове, Китай согласен с тем, что СБ ООН должен ответить (на происходящее - ИФ), приняв необходимые меры", - заявил министр на пресс-конференции в Пекине.

"Мы считаем, что санкции и давление - это лишь половина от необходимого для решения этого вопроса. Вторая половина - это диалог и переговоры", - отметил Ван И.

В минувшее воскресенье власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы. Согласно утверждениям Пхеньяна, речь идет о боезаряде, который может быть установлен на ракету.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, МИД, КНДР, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]