ООН должна принять меры для урегулирования северокорейской проблемы - МИД Китая

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин поддержит дальнейшие шаги ООН в отношении КНДР.
"Учитывая последние события на Корейском полуострове, Китай согласен с тем, что СБ ООН должен ответить (на происходящее - ИФ), приняв необходимые меры", - заявил министр на пресс-конференции в Пекине.
"Мы считаем, что санкции и давление - это лишь половина от необходимого для решения этого вопроса. Вторая половина - это диалог и переговоры", - отметил Ван И.
В минувшее воскресенье власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы. Согласно утверждениям Пхеньяна, речь идет о боезаряде, который может быть установлен на ракету.
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