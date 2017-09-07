ООН должна принять меры для урегулирования северокорейской проблемы - МИД Китая

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин поддержит дальнейшие шаги ООН в отношении КНДР.

"Учитывая последние события на Корейском полуострове, Китай согласен с тем, что СБ ООН должен ответить (на происходящее - ИФ), приняв необходимые меры", - заявил министр на пресс-конференции в Пекине.

"Мы считаем, что санкции и давление - это лишь половина от необходимого для решения этого вопроса. Вторая половина - это диалог и переговоры", - отметил Ван И.

В минувшее воскресенье власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы. Согласно утверждениям Пхеньяна, речь идет о боезаряде, который может быть установлен на ракету.