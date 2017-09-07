В Минске выступают за диалог между ЕС и ЕАЭС

Белоруссия хотела бы видеть свою западную границу линией встречи ЕС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко.

"Мы хотим, чтобы наша западная граница была не границей разделения между двумя интеграционными процессами в Европе. Мы хотим, чтобы у нас был прямой диалог между ЕС и ЕАЭС, прямой путь от Лиссабона до Владивостока", - сказал О.Кравченко на конференции в четверг в Минске, посвященной будущему инициативы "Восточное партнерство"

В данной связи О.Кравченко напомнил о предложенной президентом Белоруссии Александром Лукашенко инициативе "Хельсинки-2".

Замминистра отметил, что военный и экономический союз Белоруссии с Россией не означает, что она не хотела бы развивать отношения с США и ЕС, но не для того, чтобы противопоставлять их стратегическим связям с Россией.

"Некоторый прогресс в нашем взаимодействии с ЕС и США не означает, что шаги, которые мы предпринимаем на этом пути, каким-то образом представляют попытку подорвать отношения с Россией и перейти в другой блок", - подчеркнул он.

"Эта блоковая ментальность должна остаться в прошлом", - добавил представитель белорусского МИД.