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СНГ 07.09.2017 15:12

В Минске выступают за диалог между ЕС и ЕАЭС

Белоруссия хотела бы видеть свою западную границу линией встречи ЕС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко.

"Мы хотим, чтобы наша западная граница была не границей разделения между двумя интеграционными процессами в Европе. Мы хотим, чтобы у нас был прямой диалог между ЕС и ЕАЭС, прямой путь от Лиссабона до Владивостока", - сказал О.Кравченко на конференции в четверг в Минске, посвященной будущему инициативы "Восточное партнерство"

В данной связи О.Кравченко напомнил о предложенной президентом Белоруссии Александром Лукашенко инициативе "Хельсинки-2".

Замминистра отметил, что военный и экономический союз Белоруссии с Россией не означает, что она не хотела бы развивать отношения с США и ЕС, но не для того, чтобы противопоставлять их стратегическим связям с Россией.

"Некоторый прогресс в нашем взаимодействии с ЕС и США не означает, что шаги, которые мы предпринимаем на этом пути, каким-то образом представляют попытку подорвать отношения с Россией и перейти в другой блок", - подчеркнул он.

"Эта блоковая ментальность должна остаться в прошлом", - добавил представитель белорусского МИД.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, ЕС, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]