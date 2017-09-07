В Ташкенте заявили о новых возможностях для конструктивного сотрудничества с Human Rights Watch

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял делегацию международной неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) в составе директора отделения по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсона и директора офиса по Центральной Азии Стивена Свердлова, сообщает в четверг пресс-служба узбекского МИД.

"В состоявшейся беседе обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

В ходе встречи отмечалось, что выдвинутая президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах целостная программа глубоких преобразований открывает новые возможности для конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества между Узбекистаном и Human Rights Watch.

По данным пресс-службы, представители HRW поделились своими впечатлениями от проведенных многочисленных встреч в государственных и негосударственных структурах в Ташкенте.

Как сообщалось, делегация HRW в ходе визита в Узбекистан проводит встречи с представителями министерств, правоохранительных органов, национальных институтов по правам человека, институтов гражданского общества.

"В ходе беседы стороны также обменялись мнениями и по другим вопросам формирующейся после паузы повестке дня взаимодействия", - отмечается в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Как подчеркивал ранее Х.Уильямсон, организация рада вернуться в страну после семилетнего перерыва, и нацелена на тесную работу с обществом и конструктивный диалог в духе взаимопонимания и уважения.

При этом он назвал приоритетные сферы работы Human Rights Watch в Узбекистане: свобода слова, ситуация с заключенными по политическим и религиозным мотивам и использование принудительного труда.

Представительство HRW в Узбекистане официально было закрыто в 2011 году.