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СНГ 07.09.2017 15:32

В Ташкенте заявили о новых возможностях для конструктивного сотрудничества с Human Rights Watch

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял делегацию международной неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) в составе директора отделения по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсона и директора офиса по Центральной Азии Стивена Свердлова, сообщает в четверг пресс-служба узбекского МИД.

"В состоявшейся беседе обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

В ходе встречи отмечалось, что выдвинутая президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах целостная программа глубоких преобразований открывает новые возможности для конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества между Узбекистаном и Human Rights Watch.

По данным пресс-службы, представители HRW поделились своими впечатлениями от проведенных многочисленных встреч в государственных и негосударственных структурах в Ташкенте.

Как сообщалось, делегация HRW в ходе визита в Узбекистан проводит встречи с представителями министерств, правоохранительных органов, национальных институтов по правам человека, институтов гражданского общества.

"В ходе беседы стороны также обменялись мнениями и по другим вопросам формирующейся после паузы повестке дня взаимодействия", - отмечается в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Как подчеркивал ранее Х.Уильямсон, организация рада вернуться в страну после семилетнего перерыва, и нацелена на тесную работу с обществом и конструктивный диалог в духе взаимопонимания и уважения.

При этом он назвал приоритетные сферы работы Human Rights Watch в Узбекистане: свобода слова, ситуация с заключенными по политическим и религиозным мотивам и использование принудительного труда.

Представительство HRW в Узбекистане официально было закрыто в 2011 году.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРАВОЗАЩИТНИКИ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]