Премьер Южной Кореи называет неизбежным решение о развертывании системы ПРО THAAD в стране

Решение о размещении в Южной Корее американских комплексов ПРО THAAD было неизбежно, заявил в четверг южнокорейский премьер Ли Нак Ен.

"Развертывание THAAD было сложным, но в то же время неизбежным решением правительства, которое обязано обеспечивать национальную безопасность и защищать свой народ в ситуации, когда КНДР совершенствует ядерную и ракетную программу", - приводят его слова сеульские СМИ.

Ранее в четверг на военной базе в Южной Корее развернули четыре дополнительные пусковые установки THAAD. Ранее в этом году, в Южной Корее были установлены еще две пусковые установки.