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Дальнее зарубежье 07.09.2017 15:43

Премьер Южной Кореи называет неизбежным решение о развертывании системы ПРО THAAD в стране

Решение о размещении в Южной Корее американских комплексов ПРО THAAD было неизбежно, заявил в четверг южнокорейский премьер Ли Нак Ен.

"Развертывание THAAD было сложным, но в то же время неизбежным решением правительства, которое обязано обеспечивать национальную безопасность и защищать свой народ в ситуации, когда КНДР совершенствует ядерную и ракетную программу", - приводят его слова сеульские СМИ.

Ранее в четверг на военной базе в Южной Корее развернули четыре дополнительные пусковые установки THAAD. Ранее в этом году, в Южной Корее были установлены еще две пусковые установки.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕМЬЕР, ПРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]