Могерини ожидает, что Фонд обороны ЕС и Союз оборонной промышленности ЕС начнут работу к концу года

Фонд обороны Евросоюза и Союз оборонной промышленности ЕС должны заработать к концу нынешнего года, до завершения срока председательства Эстонии в Совете ЕС, заявила верховный представитель по иностранным делам и безопасности ЕС (Federica Mogherini) в четверг в Таллине.

Перед началом неформальных встреч министров обороны и министров иностранных дел ЕС она сказала: "Я жду от сегодняшних встреч сильной поддержки от министров обороны и иностранных дел, чтобы государства ЕС смогли быстро продвигаться вперед".

"Тогда мы сможем к концу председательства Эстонии в ЕС (до конца нынешнего года - ИФ) подготовить все намеченное Европейской комиссией", - сказала Ф.Могерини, отметив, что речь идет о создании отдельной структуры PESCO (Permanent structured cooperation) для тех государств, которые намерены сотрудничать в области обороны.

В эту структуру, в частности, входят Фонд и Союз оборонной промышленности.