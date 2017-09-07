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Дальнее зарубежье 07.09.2017 16:04

Могерини ожидает, что Фонд обороны ЕС и Союз оборонной промышленности ЕС начнут работу к концу года

Фонд обороны Евросоюза и Союз оборонной промышленности ЕС должны заработать к концу нынешнего года, до завершения срока председательства Эстонии в Совете ЕС, заявила верховный представитель по иностранным делам и безопасности ЕС (Federica Mogherini) в четверг в Таллине.

Перед началом неформальных встреч министров обороны и министров иностранных дел ЕС она сказала: "Я жду от сегодняшних встреч сильной поддержки от министров обороны и иностранных дел, чтобы государства ЕС смогли быстро продвигаться вперед".

"Тогда мы сможем к концу председательства Эстонии в ЕС (до конца нынешнего года - ИФ) подготовить все намеченное Европейской комиссией", - сказала Ф.Могерини, отметив, что речь идет о создании отдельной структуры PESCO (Permanent structured cooperation) для тех государств, которые намерены сотрудничать в области обороны.

В эту структуру, в частности, входят Фонд и Союз оборонной промышленности.

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Тэги: ЕС, ОБОРОНА, ФОНД, МОГЕРИНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]