Могерини ожидает, что Фонд обороны ЕС и Союз оборонной промышленности ЕС начнут работу к концу года

Фонд обороны Евросоюза и Союз оборонной промышленности ЕС должны заработать к концу нынешнего года, до завершения срока председательства Эстонии в Совете ЕС, заявила верховный представитель по иностранным делам и безопасности ЕС (Federica Mogherini) в четверг в Таллине.
Перед началом неформальных встреч министров обороны и министров иностранных дел ЕС она сказала: "Я жду от сегодняшних встреч сильной поддержки от министров обороны и иностранных дел, чтобы государства ЕС смогли быстро продвигаться вперед".
"Тогда мы сможем к концу председательства Эстонии в ЕС (до конца нынешнего года - ИФ) подготовить все намеченное Европейской комиссией", - сказала Ф.Могерини, отметив, что речь идет о создании отдельной структуры PESCO (Permanent structured cooperation) для тех государств, которые намерены сотрудничать в области обороны.
В эту структуру, в частности, входят Фонд и Союз оборонной промышленности.
Главы Генштабов Азербайджана и России обсудили перспективы военного сотрудничества
Глава офиса ЕС в Баку завершила дипмиссию в Азербайджане
Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ посетят Азербайджан на следующей неделе
Международная выставка WorldBuildBaku 2017 пройдет в октябре в Баку
Brent подорожала до $54,45 за баррель, WTI стабильна в ожидании данных о запасах в США
Полиция Азербайджана задержала одного из подозреваемых в краже 510 тыс. манатов из сейфа в столичном магазине
В Азербайджане неформальная занятость охватывает около 900 тыс. человек – министр труда
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 человек - МВД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Nar представил свой магазин в Исмаиллы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»