Порошенко обещает вернуть Донбасс и Крым Украине мирным путем

Украина будет возвращать ныне неподконтрольные территории Донбасса политико-дипломатическим путем, заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Почему именно политико-дипломатический путь является для нас приоритетным? Во-первых, враг укрепился на урбанизированной территории с мегаполисами с большим городским населением. Там живут граждане Украины. Мы не можем и не будем уничтожать своих граждан..." - сказал П.Порошенко в четверг, выступая с ежегодным посланием в парламенте.
По словам П.Порошенко, согласно опросу, проведенному в Украине в начале лета, почти 60% граждан поддерживают курс на возвращение временно территорий Донбасса дипломатическим путем, 13% ратуют за военное решение.
"Возвращение конфликта в горячую фазу поставит крест на всех реформах и восстановлении уровня жизни украинцев в то время, как общество устало от войны. Признаком такой усталости является тот факт, что 11% опрошенных предлагают вообще отказаться от любых попыток вернуть временно оккупированных территориях Донбасса, или подарить его врагу. 14% выступают за то, чтобы конфликт заморозить, а территории - изолировать", - сказал президент.
П.Порошенко также заявил, что Украина не может выбить силой Россию из Крыма. "По Крыму. Можем ли мы выбить Россию оттуда силой? Реально - нет. Уйдет ли она сама? К сожалению, нет. Но мы можем создать условия, когда Крым станет для Москвы неподъемным бременем... И мы должны создать все условия, чтобы оно ей (Москве) припекло", - сказал президент.
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