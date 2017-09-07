В Минске сожалеют, что ЕС пока не готов заключить с Белоруссией соглашение о партнерстве

Белоруссия считает стратегической задачей заключение базового соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом, но вести переговоры по нему ЕС пока не готов, заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко журналистам в четверг в Минске.

"Пока, к сожалению, нет этой готовности. И я не могу сказать, что мы даже вступили в обсуждение этой готовности", - сказал О.Кравченко, отвечая на вопрос, есть ли подвижки со стороны ЕС по данному вопросу.

При этом замглавы МИД подчеркнул, что заключение такого соглашения является стратегической целью Беларуси в рамках взаимоотношений с ЕС.

"Я считаю, что если мы сможем в обозримой перспективе подойти к заключению этого соглашения, то это будет одним из важнейших достижений", - заметил замминистра.

При этом О.Кравченко считает пока преждевременным говорить о формате этого соглашения. "Рано об этом говорить. Для себя я бы пока не определял то, чего мы хотим", - сказал он.

"Наше пожелание должно быть реалистичным, понятным, достижимым, и в то же время выгодным для нас и Европейского союза. Это то, из чего мы будем исходить, когда будем определять нашу переговорную позицию", - уточнил он.

"Но пока мы к этому еще не подошли", - добавил О.Кравченко.

Беларусь - единственная из всех стран "Восточного партнерства", у которой нет соглашения о сотрудничестве с Евросоюзом.