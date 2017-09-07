В Эстонии прошли двухчасовые киберучения министров обороны стран ЕС

В Эстонии в четверг прошли первые стратегические киберучения министров обороны стран Европейского союза EU CYBRID 2017.
"Основной целью учений была отработка управления кризисной ситуацией и стратегической коммуникацией между странами-членами ЕС в условиях кибератаки на военные структуры Европейского союза", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе государственной канцелярии Эстонии.
Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) отметил, что "у виртуального мира и киберугроз нет границ ни между государствами, ни между организациями".
"Поэтому важно, чтобы такие общие учения происходили как между странами ЕС, так и НАТО", - подчеркнул глава военного ведомства.
"Учения показали, что различные технические проблемы могут быстро превратиться в вопросы, которые требуют политического руководства", - добавил министр.
В ходе длившихся два часа учений министрам была представлена информация о различных кибератаках, которые привели к отказу работы части военных структур ЕС.
Министры должны были принять политические решения, как реагировать на сообщения об угрозах.
Подготовка к учениям проходила при содействии ряда институтов Европейского союза, а также Европейской службы внешних действий (EEAS), Европейского агентства по сетевой информационной безопасности (ENISA) и Европейского оборонного агентства (EDA).
Техническая часть учений была возложена на эстонское предприятие кибербезопасности BHC Laboratory.
В учениях в качестве наблюдателей принимали участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
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