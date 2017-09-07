Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0283 RUR   0.0297 GBR   2.2191 TRY   0.4962

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   53.38

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 18° 27° 9 Сен 19° 28° 10 Сен 21° 29°

Дальнее зарубежье 07.09.2017 17:15

Принц Джордж начинает учебный год, герцогиня Кембриджская пропустит это событие из-за вызванного беременностью недомогания

Принц Джордж в четверг приступает к обучению в частном образовательном учреждении для дошкольников, расположенном в районе Баттерси на юго-западе Лондона, сообщил Кенсингтонский дворец.

Однако на учебу четырехлетний принц отправился лишь в сопровождении своего отца - принца Уильяма, поскольку герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон была вынуждена остаться дома из-за недомогания, вызванного беременностью.

"К сожалению, герцогиня Кембриджская чувствует себя не очень хорошо, и она не сможет сопроводить принца Джорджа в его первый учебный день", - приводят СМИ слова представителя Кенсингтонского дворца.

На фотографиях, размещенных в "Твиттере" Кенсингтонского дворца, видно, что у здания учреждения принца Джорджа, одетого в темные шорты, голубую рубашку и в темно-синий пуловер, встретила глава дошкольного отделения, которая пожала руку новому ученику. Нести школьный портфель ему помогал принц Уильям.

Ожидается, что в первый учебный день принц Джордж познакомится со своими одноклассниками и учителями.

Ранее Кенсингтонский дворец объявил, что Кейт Миддлтон и принц Уильям, у которых уже есть двое детей - принцесса Шарлотта и принц Джордж - ждут третьего ребенка.

Во время первой и второй беременности герцогиня Кембриджская также страдала от сильного токсикоза и на некоторое время прекращала участие в общественной жизни и публичных мероприятиях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРЦОГИНЯ, ПРИНЦ, УЧЕБА


Похожие новости


Британская королевская семья подает иск против журнала, опубликовавшего снимки Кейт Миддлтон Британский королевский двор резко осудил публикацию фотографий полуобнаженной Кейт Миддлтон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]