Принц Джордж начинает учебный год, герцогиня Кембриджская пропустит это событие из-за вызванного беременностью недомогания

Принц Джордж в четверг приступает к обучению в частном образовательном учреждении для дошкольников, расположенном в районе Баттерси на юго-западе Лондона, сообщил Кенсингтонский дворец.

Однако на учебу четырехлетний принц отправился лишь в сопровождении своего отца - принца Уильяма, поскольку герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон была вынуждена остаться дома из-за недомогания, вызванного беременностью.

"К сожалению, герцогиня Кембриджская чувствует себя не очень хорошо, и она не сможет сопроводить принца Джорджа в его первый учебный день", - приводят СМИ слова представителя Кенсингтонского дворца.

На фотографиях, размещенных в "Твиттере" Кенсингтонского дворца, видно, что у здания учреждения принца Джорджа, одетого в темные шорты, голубую рубашку и в темно-синий пуловер, встретила глава дошкольного отделения, которая пожала руку новому ученику. Нести школьный портфель ему помогал принц Уильям.

Ожидается, что в первый учебный день принц Джордж познакомится со своими одноклассниками и учителями.

Ранее Кенсингтонский дворец объявил, что Кейт Миддлтон и принц Уильям, у которых уже есть двое детей - принцесса Шарлотта и принц Джордж - ждут третьего ребенка.

Во время первой и второй беременности герцогиня Кембриджская также страдала от сильного токсикоза и на некоторое время прекращала участие в общественной жизни и публичных мероприятиях.