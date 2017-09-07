Принц Джордж начинает учебный год, герцогиня Кембриджская пропустит это событие из-за вызванного беременностью недомогания

Принц Джордж в четверг приступает к обучению в частном образовательном учреждении для дошкольников, расположенном в районе Баттерси на юго-западе Лондона, сообщил Кенсингтонский дворец.
Однако на учебу четырехлетний принц отправился лишь в сопровождении своего отца - принца Уильяма, поскольку герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон была вынуждена остаться дома из-за недомогания, вызванного беременностью.
"К сожалению, герцогиня Кембриджская чувствует себя не очень хорошо, и она не сможет сопроводить принца Джорджа в его первый учебный день", - приводят СМИ слова представителя Кенсингтонского дворца.
На фотографиях, размещенных в "Твиттере" Кенсингтонского дворца, видно, что у здания учреждения принца Джорджа, одетого в темные шорты, голубую рубашку и в темно-синий пуловер, встретила глава дошкольного отделения, которая пожала руку новому ученику. Нести школьный портфель ему помогал принц Уильям.
Ожидается, что в первый учебный день принц Джордж познакомится со своими одноклассниками и учителями.
Ранее Кенсингтонский дворец объявил, что Кейт Миддлтон и принц Уильям, у которых уже есть двое детей - принцесса Шарлотта и принц Джордж - ждут третьего ребенка.
Во время первой и второй беременности герцогиня Кембриджская также страдала от сильного токсикоза и на некоторое время прекращала участие в общественной жизни и публичных мероприятиях.
Главы Генштабов Азербайджана и России обсудили перспективы военного сотрудничества
Глава офиса ЕС в Баку завершила дипмиссию в Азербайджане
Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ посетят Азербайджан на следующей неделе
Международная выставка WorldBuildBaku 2017 пройдет в октябре в Баку
Brent подорожала до $54,45 за баррель, WTI стабильна в ожидании данных о запасах в США
Полиция Азербайджана задержала одного из подозреваемых в краже 510 тыс. манатов из сейфа в столичном магазине
В Азербайджане неформальная занятость охватывает около 900 тыс. человек – министр труда
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 человек - МВД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Nar представил свой магазин в Исмаиллы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»