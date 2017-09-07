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Дальнее зарубежье 07.09.2017 14:18

Китай выразил дипломатический протест Южной Корее из-за развертывания THAAD

Китай выразил протест дипломатический протест Южной Корее из-за решения Сеула о размещении в стране дополнительных американских комплексов ПРО THAAD, сообщают западные СМИ.

"Мы призываем Республику Корея и США серьезно отнестись к нашей обеспокоенности вопросами безопасности и интересами Китая и стран региона, остановить процесс размещения и вывести со своей территории соответствующее оборудование (пусковые установки THAAD - ИФ)", - заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее Сеул заявил о готовности внимательно отслеживать ответные шаги Китая на решение Сеула о размещении в стране дополнительных американских комплексов ПРО THAAD.

Южная Корея утверждает, что идет на этот шаг для противостояния угрозы с Севера.

В свою очередь, Китай считает, что проведенное на территории Южной Кореи развертывание американских систем ПРО THAAD не только не способствует решению проблемы Корейского полуострова, но и осложняет обстановку в регионе.

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Тэги: КИТАЙ, ЮЖКОРЕЯ, ПРО, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]