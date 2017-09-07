Китай выразил дипломатический протест Южной Корее из-за развертывания THAAD

Китай выразил протест дипломатический протест Южной Корее из-за решения Сеула о размещении в стране дополнительных американских комплексов ПРО THAAD, сообщают западные СМИ.
"Мы призываем Республику Корея и США серьезно отнестись к нашей обеспокоенности вопросами безопасности и интересами Китая и стран региона, остановить процесс размещения и вывести со своей территории соответствующее оборудование (пусковые установки THAAD - ИФ)", - заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее Сеул заявил о готовности внимательно отслеживать ответные шаги Китая на решение Сеула о размещении в стране дополнительных американских комплексов ПРО THAAD.
Южная Корея утверждает, что идет на этот шаг для противостояния угрозы с Севера.
В свою очередь, Китай считает, что проведенное на территории Южной Кореи развертывание американских систем ПРО THAAD не только не способствует решению проблемы Корейского полуострова, но и осложняет обстановку в регионе.
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