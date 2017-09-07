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ТЭК 07.09.2017 14:37

SOCAR увеличила в январе-августе объемы бурения на 26%

Буровые управления компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-августе 2017 года увеличили объемы бурения по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 26,1% - до 93,646 тыс. метров, сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в SOCAR.

"В общем объеме буровых работ SOCAR в январе-августе 2017 года на эксплуатационное бурение пришлось 87,208 тыс. метров, на разведочное - 6,438 тыс. метров", - отмечается в сообщении.

В августе объемы бурения по SOCAR составили 10,184 тыс. метров, в том числе эксплуатационное бурение – 10,13 тыс. метров, разведочное – 0,054 тыс. метров.

В январе-августе текущего года буровыми управлениями SOCAR сдано в эксплуатацию 52 новые скважины, в том числе в августе – 6.

В 2016 году объемы бурения SOCAR составили 105,245 тыс. метров.

А.Азизов

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Тэги: SOCAR, БУРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]