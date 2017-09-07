Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0283 RUR   0.0297 GBR   2.2191 TRY   0.4962

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   53.38

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 18° 27° 9 Сен 19° 28° 10 Сен 21° 29°

Внешняя политика 07.09.2017 14:43

Президент Азербайджана провел встречу в Баку с главой Генштаба РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг в Баку российскую делегацию во главе с Начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Подробности беседы в сообщении не приводится.

Как сообщалось ранее, В.Герасимов прибыл в четверг в Баку, где проведет переговоры с председателем Военного комитета НАТО генерал-полковником Петром Павлом. "В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы международной безопасности", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Также в рамках рабочего визита В.Герасимова спланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и начальником Генштаба Вооруженных сил республики генерал-полковником Наджмаддином Садыковым, сообщает Минобороны РФ.

Со своей стороны, пресс-служба Североатлантического альянса в связи с предстоящим в Баку контактом сообщила: "Эта встреча является продолжением телефонного разговора между двумя генералами, который состоялся 3 марта 2017 года".

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, РФ, ГЕНШТАБ


Похожие новости


Алиев прибыл с рабочим визитом в Сочи

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]