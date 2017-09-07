Президент Азербайджана провел встречу в Баку с главой Генштаба РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг в Баку российскую делегацию во главе с Начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Подробности беседы в сообщении не приводится.

Как сообщалось ранее, В.Герасимов прибыл в четверг в Баку, где проведет переговоры с председателем Военного комитета НАТО генерал-полковником Петром Павлом. "В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы международной безопасности", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Также в рамках рабочего визита В.Герасимова спланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и начальником Генштаба Вооруженных сил республики генерал-полковником Наджмаддином Садыковым, сообщает Минобороны РФ.

Со своей стороны, пресс-служба Североатлантического альянса в связи с предстоящим в Баку контактом сообщила: "Эта встреча является продолжением телефонного разговора между двумя генералами, который состоялся 3 марта 2017 года".

А.Азизов