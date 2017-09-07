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Дальнее зарубежье 07.09.2017 17:45

Глава МИД Франции высказался за твердую позицию ЕС в отношении КНДР и усиление санкций

Деятельность КНДР по испытанию баллистических ракет и ядерных зарядов, которая подрывает международное право, не может не вызывать обеспокоенности и представляет собой угрозу для мировой безопасности, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Безопасность Европы также поставлена на карту. В сегодняшних дискуссиях, которые у нас состоятся, мы могли бы договориться о чрезвычайно твердой позиции в отношении Северной Кореи. Нужно, чтобы Европейский союз принял решение о санкциях с целью усадить Северную Корею за стол переговоров", - сказал французский министр журналистам в четверг в Таллине по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС.

По его словам, "опасный для будущего мира риск сегодня вполне очевиден".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]