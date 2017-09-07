Глава МИД Франции высказался за твердую позицию ЕС в отношении КНДР и усиление санкций

Деятельность КНДР по испытанию баллистических ракет и ядерных зарядов, которая подрывает международное право, не может не вызывать обеспокоенности и представляет собой угрозу для мировой безопасности, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Безопасность Европы также поставлена на карту. В сегодняшних дискуссиях, которые у нас состоятся, мы могли бы договориться о чрезвычайно твердой позиции в отношении Северной Кореи. Нужно, чтобы Европейский союз принял решение о санкциях с целью усадить Северную Корею за стол переговоров", - сказал французский министр журналистам в четверг в Таллине по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС.
По его словам, "опасный для будущего мира риск сегодня вполне очевиден".
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