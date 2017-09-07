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Карабахский конфликт 07.09.2017 15:03

Глава УМК отправился в Москву для участия во встрече религиозных лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху

Глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-Ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде отправился в четверг с визитом в Москву, сообщает пресс-служба УМК.

«А.Пашазаде отправился в четверг с визитом в Москву, в рамках которого проведет встречу с католикосом всех армян Гарегином II»,- говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что встреча А.Пашазаде и Гарегина II организована Патриархом Москвы и Всея Руси Кириллом.

Визит главы УМК завершится 9 сентября.

Духовные лидеры Азербайджана, Армении и России планируют провести очередную встречу по вопросу урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха 8 сентября. Между сторонами уже состоялось пять встреч по оказанию содействия мирному решению карабахского конфликта.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ДУХОВЕНСТВО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]