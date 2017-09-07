Глава УМК отправился в Москву для участия во встрече религиозных лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху

Глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-Ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде отправился в четверг с визитом в Москву, сообщает пресс-служба УМК.
«А.Пашазаде отправился в четверг с визитом в Москву, в рамках которого проведет встречу с католикосом всех армян Гарегином II»,- говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что встреча А.Пашазаде и Гарегина II организована Патриархом Москвы и Всея Руси Кириллом.
Визит главы УМК завершится 9 сентября.
Духовные лидеры Азербайджана, Армении и России планируют провести очередную встречу по вопросу урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха 8 сентября. Между сторонами уже состоялось пять встреч по оказанию содействия мирному решению карабахского конфликта.
Ф.Исазаде
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