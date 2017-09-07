Банки в Азербайджане в январе-июле сократили активы на 5,5%, увеличили капитализацию на 49%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 июля 2017 года составляют 29 млрд 708,5 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Как сообщалось ранее, на 1 января 2017 года активы банков в Азербайджане составляли 31 млрд 439,5 млн манатов. Таким образом, за январь-июль 2017 года активы банков сократились на 5,5%.
Кредитный портфель банков на 31 июля составляет 12 млрд 392,9 млн манатов (спад на 22,2% - ИФ-Аз).
Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 31 июля составляет 2 млрд 836,5 млн манатов (рост за январь-июль на 48,6%).
Обязательства банков на начало августа 2017 года составляют 26 млрд 872 млн манатов (спад на 9%). В том числе обязательства перед Центральным банком – 616,9 млн манатов (спад в 2,7 раза).
На 31 июля 2017 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 31 банк, в том числе в 16 банках имеется иностранный капитал.
В целом, на 31 июля 2017 года банки имеют 560 филиалов и 141 отделение.
"В банковском секторе Азербайджана работают 16,123 тыс. человек (спад на 4,9%)", - подчеркивает палата.
А.Ахундов
Главы Генштабов Азербайджана и России обсудили перспективы военного сотрудничества
Глава офиса ЕС в Баку завершила дипмиссию в Азербайджане
Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ посетят Азербайджан на следующей неделе
Полиция Азербайджана задержала одного из подозреваемых в краже 510 тыс. манатов из сейфа в столичном магазине
В Азербайджане неформальная занятость охватывает около 900 тыс. человек – министр труда
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 человек - МВД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Макрон считает, что ЕС не должен допустить разрыва отношений с Турцией
Принц Джордж начинает учебный год, герцогиня Кембриджская пропустит это событие из-за вызванного беременностью недомогания
В Эстонии прошли двухчасовые киберучения министров обороны стран ЕС
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Nar представил свой магазин в Исмаиллы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»