Алиев уверен в дальнейшем развитии сотрудничества Баку и Москвы в ВТС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества с РФ военно-технического сотрудничества (ВТС).
И.Алиев в четверг принял в Баку российскую делегацию во главе с Начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
«И.Алиев на встрече выразил уверенность в том, что азербайджано-российское сотрудничество в военной и военно-технической сфере будет развиваться и в дальнейшем», - отмечается в информации.
По его мнению, визит В.Герасимова в Баку является хорошей возможностью для обсуждения вопросов на повестке дня и перспектив сотрудничества.
И.Алиев отметил, что азербайджанская сторона с удовольствием создала условия для очередной встречи главы Генштаба РФ со своим западным коллегой в Баку. По его словам, переговоры служат пресечению рисков и укреплению взаимного доверия. «Президент подчеркнул заинтересованность Азербайджана в уменьшении напряженности в глобальном масштабе и выразил удовлетворенность проведением во второй раз в Баку этой встречи»,- отмечается в сообщении.
Президент добавил, что проведение этой встречи в Баку является примером доверия Азербайджану, а также хорошим показателем азербайджано-российских отношений.
В.Герасимов, в свою очередь, отметил, что Азербайджан и Россия успешно сотрудничают, в том числе, в военной и военно-технической сфере. По его словам, между странами сложились традиционно дружеские отношения, и Азербайджан является стратегическим партнером России.
Ф.Исазаде
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