Алиев уверен в дальнейшем развитии сотрудничества Баку и Москвы в ВТС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества с РФ военно-технического сотрудничества (ВТС).

И.Алиев в четверг принял в Баку российскую делегацию во главе с Начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«И.Алиев на встрече выразил уверенность в том, что азербайджано-российское сотрудничество в военной и военно-технической сфере будет развиваться и в дальнейшем», - отмечается в информации.

По его мнению, визит В.Герасимова в Баку является хорошей возможностью для обсуждения вопросов на повестке дня и перспектив сотрудничества.

И.Алиев отметил, что азербайджанская сторона с удовольствием создала условия для очередной встречи главы Генштаба РФ со своим западным коллегой в Баку. По его словам, переговоры служат пресечению рисков и укреплению взаимного доверия. «Президент подчеркнул заинтересованность Азербайджана в уменьшении напряженности в глобальном масштабе и выразил удовлетворенность проведением во второй раз в Баку этой встречи»,- отмечается в сообщении.

Президент добавил, что проведение этой встречи в Баку является примером доверия Азербайджану, а также хорошим показателем азербайджано-российских отношений.

В.Герасимов, в свою очередь, отметил, что Азербайджан и Россия успешно сотрудничают, в том числе, в военной и военно-технической сфере. По его словам, между странами сложились традиционно дружеские отношения, и Азербайджан является стратегическим партнером России.

Ф.Исазаде