Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ посетят Азербайджан на следующей неделе

Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Азербайджану Штефан Шеннах и Сезар Флорин Преда посетят 13-17 сентября с визитом в Баку.

«На состоявшемся в четверг заседании Мониторингового комитета ПАСЕ было принято решение о визите содокладчиков МК ПАСЕ Ш.Шеннаха и С.Преда 13-17 сентября в Азербайджан», - сообщает азербайджанское государственное информагентство "АЗЕРТАДЖ".

На заседании МК ПАСЕ был утвержден первичный проект доклада по Азербайджану.

Р.Бабаев