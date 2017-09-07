Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ посетят Азербайджан на следующей неделе

Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Азербайджану Штефан Шеннах и Сезар Флорин Преда посетят 13-17 сентября с визитом в Баку.
«На состоявшемся в четверг заседании Мониторингового комитета ПАСЕ было принято решение о визите содокладчиков МК ПАСЕ Ш.Шеннаха и С.Преда 13-17 сентября в Азербайджан», - сообщает азербайджанское государственное информагентство "АЗЕРТАДЖ".
На заседании МК ПАСЕ был утвержден первичный проект доклада по Азербайджану.
Р.Бабаев
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