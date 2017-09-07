Президент Молдавии грозит наказать ослушавшихся военных

Президент Молдавии Игорь Додон пригрозил лишить званий военнослужащих, принимающих участие в военных учениях на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Иван Чебан.

"Президент впервые отдал приказ провести в воинских частях проверки с тем, чтобы проверить наличие или отсутствие военнослужащих, и в соответствии с законом принять последующие решения, включая лишение воинских званий", - сообщил И.Чебан в Facebook.

Он напомнил, что постановление правительства об участии молдавских военных в учениях на Украине было приостановлено указом президента сразу после публикации, но министерство обороны сообщило, что 57 военнослужащих отправились на учения.

"Ночью, возможно в полночь, они (правительство - ИФ) опубликовали в официальном мониторе незаконное постановление правительства об участии представителей личного состава национальной армии в военных учениях в Украине. Для них привычно принимать решения ночью... Постановление было приостановлено указом президента, сразу после публикации", - подчеркнул И.Чебан.

Пресс-секретарь опубликовал указ президента в социальных сетях. В то же время указ не был опубликован в Monitorul official, в отличие от постановления правительства.

Накануне правительство приняло решение об участии молдавских военнослужащих в учениях "Rapid Trident-2017" на Украине, несмотря на запрет президента. Согласно сообщению министерства обороны, накануне контингент молдавских военнослужащих отправился в Яворов Львовской области, где будут проходить учения "Rapid Trident 2017", в период с 7 по 23 сентября. Контингент состоит из 57 военнослужащих 22-го миротворческого батальона и бригады "Moldova". Контингентом командует подполковник Александр Маркуца.