Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0283 RUR   0.0297 GBR   2.2191 TRY   0.4962

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   53.38

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 18° 27° 9 Сен 19° 28° 10 Сен 21° 29°

Дальнее зарубежье 07.09.2017 15:30

До 10 человек увеличилось число жертв урагана "Ирма", обрушившегося на Карибские острова

В результате урагана "Ирма", обрушившегося на острова Карибского бассейна, погибли не менее 10 человек, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось о восьми жертвах на французских заморских территориях - Сен-Мартен и Сен-Бартелеми.

По информации агентства, еще один человек погиб на острове Ангилья. Кроме того, жертвой стал двухлетний ребенок на острове Барбуда.

Во французской метеорологической службе отметили, что "Ирма" - ураган, который в течение самого долгого времени имеет наивысшую - пятую категорию мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

В настоящий момент ураган направляется в сторону Доминиканской Республики и Багамских островов, где власти уже объявили повышенный уровень опасности.

В частности, из-за приближения урагана в Доминикане отменила концерт американская группа Maroon 5.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРИБЫ, УРАГАН, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Ураган "Ирма" угрожает заморским территориям Франции в Карибском море Тропический шторм "Сэнди" достигнет силы урагана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]