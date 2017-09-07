В результате урагана "Ирма", обрушившегося на острова Карибского бассейна, погибли не менее 10 человек, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось о восьми жертвах на французских заморских территориях - Сен-Мартен и Сен-Бартелеми.

По информации агентства, еще один человек погиб на острове Ангилья. Кроме того, жертвой стал двухлетний ребенок на острове Барбуда.

Во французской метеорологической службе отметили, что "Ирма" - ураган, который в течение самого долгого времени имеет наивысшую - пятую категорию мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

В настоящий момент ураган направляется в сторону Доминиканской Республики и Багамских островов, где власти уже объявили повышенный уровень опасности.

В частности, из-за приближения урагана в Доминикане отменила концерт американская группа Maroon 5.