В результате урагана "Ирма", обрушившегося на острова Карибского бассейна, погибли не менее 10 человек, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее сообщалось о восьми жертвах на французских заморских территориях - Сен-Мартен и Сен-Бартелеми.
По информации агентства, еще один человек погиб на острове Ангилья. Кроме того, жертвой стал двухлетний ребенок на острове Барбуда.
Во французской метеорологической службе отметили, что "Ирма" - ураган, который в течение самого долгого времени имеет наивысшую - пятую категорию мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.
В настоящий момент ураган направляется в сторону Доминиканской Республики и Багамских островов, где власти уже объявили повышенный уровень опасности.
В частности, из-за приближения урагана в Доминикане отменила концерт американская группа Maroon 5.
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