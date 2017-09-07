В ЕС заявили, что прилагают максимум усилий для предотвращения терактов

Евросоюз не в состоянии полностью исключить теракты на своей территории, но делает все, чтобы затруднить их, уменьшить их вероятность и защитить граждан, заявил член Еврокомиссии Джулиан Кинг, курирующий вопросы безопасности.
"Мы не можем полностью предотвратить подобные нападения", - сказал он в четверг на пресс-конференции, напомнив о терактах, совершенных за год в разных частях ЕС с использованием автомобилей и холодного оружия.
"Но мы можем создать такие условия, при которых этим людям будет все труднее и труднее совершать теракты", - заявил Дж.Кинг, отметив, что ЕС "укрепляет границы, проводит систематический контроль баз данных".
Он добавил, что Брюссель "достиг политического соглашения о регистрации данных по въезду и выезду граждан стран, не входящих в ЕС", а также "начал работу над европейской системой предварительного оповещения и разрешения в отношении тех, кто пользуется безвизовым режимом".
Также Евросоюз увеличил обмен информацией, рассматривает возможность укрепить шенгенскую информационную систему и обмениваться данными о криминальном прошлом выходцев из третьих стран через специальную систему криминальных данных ЕС.
Дж.Кинг признал, что принятые меры не свели риск к нулю, но они уменьшили вероятность терактов и изменили их формы.
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