Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0283 RUR   0.0297 GBR   2.2191 TRY   0.4962

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   53.38

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 18° 27° 9 Сен 19° 28° 10 Сен 21° 29°

Финансы 07.09.2017 16:01

Спецформула определения верхнего предела использования нефтяных доходов Азербайджана будет разработана к 2018г – глава Госнефтефонда

Текущие активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составляют $35 млрд, заявил исполнительный директор фонда Шахмар Мовсумов.

"С момента основания фонда (в 1999 году - ИФ) поступило свыше $130 млрд, из которых около 75% были направлены на инфраструктурные проекты, проекты развития, и около 25% сохранены. Сегодня в фонде $35 млрд, фонд по законодательству не имеет право инвестировать внутри Азербайджана. Все наши инвестиции международные, глобальные, мы имеем достаточно диверсифицированный портфель, размещаем по всему миру, по разным видам активов", - сказал Ш.Мовсумов в интервью казахстанскому МИА «Казинформ».

По его словам, правительство совместно с фондом работает над разработкой специальной формулы, в соответствии с которой будет рассчитываться верхний предел использования нефтяных доходов. "К концу года мы планируем, что эта формула, это фискальное правило, будет разработано и утверждено", - отметил он.

Ш.Мовсумов подчеркнул, что большая часть средств фонда инвестирована в инструменты с фиксированной доходностью, в акции крупнейших компаний мира. "Мы инвестируем в недвижимость, владеем зданиями в Лондоне, Париже, Токио, Сеуле, разных городах мира. Соответственно, очень широкое поле для инвестиций. Если брать конкретно, в какие фонды инвестировали в последние годы, то это Глобальный инфраструктурный фонд, которые вкладывает деньги в крупные инфраструктурные проекты по всему миру, в Фонд изменения климата", - отметил он.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, АКТИВЫ


Похожие новости


Активы Госнефтефонда Азербайджана в I полугодии увеличились на 5% Активы ГНФАР по итогам 2017г при нынешних ценах на нефть будут на уровне 2016г – глава фонда Активы Госнефтефонда Азербайджана в I квартале увеличились на 0,2% Активы Госнефтефонда Азербайджана в 2016г сократились на 1,3% Активы ГНФАР составляют $33 млрд, в 2017г они увеличатся – президент Алиев Госнефтефонд Азербайджана по итогам 2016г прогнозирует активы на уровне около $34 млрд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]