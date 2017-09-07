Спецформула определения верхнего предела использования нефтяных доходов Азербайджана будет разработана к 2018г – глава Госнефтефонда

Текущие активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составляют $35 млрд, заявил исполнительный директор фонда Шахмар Мовсумов.
"С момента основания фонда (в 1999 году - ИФ) поступило свыше $130 млрд, из которых около 75% были направлены на инфраструктурные проекты, проекты развития, и около 25% сохранены. Сегодня в фонде $35 млрд, фонд по законодательству не имеет право инвестировать внутри Азербайджана. Все наши инвестиции международные, глобальные, мы имеем достаточно диверсифицированный портфель, размещаем по всему миру, по разным видам активов", - сказал Ш.Мовсумов в интервью казахстанскому МИА «Казинформ».
По его словам, правительство совместно с фондом работает над разработкой специальной формулы, в соответствии с которой будет рассчитываться верхний предел использования нефтяных доходов. "К концу года мы планируем, что эта формула, это фискальное правило, будет разработано и утверждено", - отметил он.
Ш.Мовсумов подчеркнул, что большая часть средств фонда инвестирована в инструменты с фиксированной доходностью, в акции крупнейших компаний мира. "Мы инвестируем в недвижимость, владеем зданиями в Лондоне, Париже, Токио, Сеуле, разных городах мира. Соответственно, очень широкое поле для инвестиций. Если брать конкретно, в какие фонды инвестировали в последние годы, то это Глобальный инфраструктурный фонд, которые вкладывает деньги в крупные инфраструктурные проекты по всему миру, в Фонд изменения климата", - отметил он.
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
А.Ахундов
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