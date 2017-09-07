Госнефтефонд Азербайджана понес определенные убытки в результате реструктуризации внешних обязательств МБА – глава фонда

Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) понес определенные потери в результате реструктуризации внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА), заявил исполнительный директор фонда Шахмар Мовсумов.

"По МБА, вы знаете, что ситуация была такая, что этот банк был в очень сложном состоянии. И правительство Азербайджана приняло решение его реструктурировать. В результате реструктуризации Нефтяной фонд, так же, как и внешние инвесторы, понес определенные убытки. Около 20% общей суммы инвестиций в этот банк были списаны, и мы как бы еще раз показали, что правительство Азербайджана не делает разницы между своими инвесторами и зарубежными. Точно такой же подход был и к нам. План реструктуризации утвержден. Более 90% инвесторов проголосовали за план реструктуризации, это говорит о том, что большинство сочло этот план справедливым", - сказал Ш.Мовсумов в интервью казахстанскому МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, ГНФАР имел депозиты в МБА на сумму $1 млрд, которые были реструктуризированы в рамках плана реструктуризации внешних обязательств МБА на $3,4 млрд.

МБА 1 сентября сообщил о завершении процесса реструктуризации внешних обязательств. "Успешное завершение процесса реструктуризации является ключевым шагом в обеспечении долгосрочной жизнеспособности банка. На данном этапе банк осуществляет заключительные шаги по передаче определенной части проблемных кредитов в Аграркредит. Сочетание этих двух сделок восстановит капитализацию и доходность МБА, обеспечив финансовую устойчивость института на рынке с целью реализации дальнейших планов правительства Азербайджана по приватизации банка до конца 2018 года", - сказал председатель правления банка Халид Ахадов, слова которого были приведены в сообщении МБА.

МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. При этом в рамках реструктуризации Минфин Азербайджана планирует эмитировать облигации на $2,4 млрд. Большинство кредиторов согласились с планом на встрече в Баку 18 июля. Палата по надзору за финансовыми рынками одобрила план 25 июля, Насиминский районный суд города Баку утвердил план 17 августа.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Ахундов