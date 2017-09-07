Первый этап Brexit должен обеспечить юридическую безопасность по всему кругу вопросов выхода Великобритании из ЕС - Барнье

Участникам переговоров по Brexit необходим достаточный прогресс по вопросам Ирландии, прав граждан и финансовому урегулированию, чтобы продвигаться вперед, заявил в четверг на пресс-конференции руководитель переговорщиков от ЕС Мишель Барнье.
"Когда этот этап будет пройден по всей тематике - Ирландия, финансовое урегулирование и, прежде всего, безопасность прав граждан, и еще другим темам, мы составим вместе с Соединенным Королевством договор по организации его упорядоченного выхода. Этот выход в соответствии со статьей 50 (договора о Евросоюзе - ИФ) должен, разумеется, быть четко определен", - сказал М.Барнье.
По его словам, должна быть обеспечена юридическая безопасность по всем темам, по которым переговорщики добиваются определенности, - это три приоритетных сюжета, но также и темы технические, которые должны проясниться в ходе переговоров в ближайшие месяцы.
"Чтобы добиться этой юридической безопасности и уточнений, мы публикуем сегодня четыре новых документа, представляющих наши позиции по праву интеллектуальной собственности, таможне; защите данных, обмен которыми произойдет до выхода (Великобритании), и по государственному рынку", - сообщил координатор ЕС по Brexit.
Он отметил, что в целом с июня 2017 года стороной ЕС опубликовано 14 документов по тематике организованного выхода Соединенного королевства из Евросоюза.
М.Барнье позитивно оценил публикацию Великобританией, в свою очередь, новых позиций по Brexit, которые будут внимательно изучаться в Брюсселе в ближайшие дни. Над предложениями, непосредственно касающимися условий выхода, работа начнется немедленно, а предложения о будущих отношениях будут пока отложены впрок, объяснил представитель ЕС.
Он указал на то, что для Евросоюза важно, чтобы эти документы были достаточно четкими и позволили бы конкретно продвигаться вперед.
"Чем раньше мы констатирует достаточный прогресс, настоящий прогресс, тем раньше мы параллельно начнем обсуждать возможный переходный период", - заявил М.Барнье.
Главы Генштабов Азербайджана и России обсудили перспективы военного сотрудничества
Глава офиса ЕС в Баку завершила дипмиссию в Азербайджане
Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ посетят Азербайджан на следующей неделе
Международная выставка WorldBuildBaku 2017 пройдет в октябре в Баку
Brent подорожала до $54,45 за баррель, WTI стабильна в ожидании данных о запасах в США
Полиция Азербайджана задержала одного из подозреваемых в краже 510 тыс. манатов из сейфа в столичном магазине
В Азербайджане неформальная занятость охватывает около 900 тыс. человек – министр труда
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 человек - МВД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Nar представил свой магазин в Исмаиллы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»