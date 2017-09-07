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Дальнее зарубежье 07.09.2017 16:19

Первый этап Brexit должен обеспечить юридическую безопасность по всему кругу вопросов выхода Великобритании из ЕС - Барнье

Участникам переговоров по Brexit необходим достаточный прогресс по вопросам Ирландии, прав граждан и финансовому урегулированию, чтобы продвигаться вперед, заявил в четверг на пресс-конференции руководитель переговорщиков от ЕС Мишель Барнье.

"Когда этот этап будет пройден по всей тематике - Ирландия, финансовое урегулирование и, прежде всего, безопасность прав граждан, и еще другим темам, мы составим вместе с Соединенным Королевством договор по организации его упорядоченного выхода. Этот выход в соответствии со статьей 50 (договора о Евросоюзе - ИФ) должен, разумеется, быть четко определен", - сказал М.Барнье.

По его словам, должна быть обеспечена юридическая безопасность по всем темам, по которым переговорщики добиваются определенности, - это три приоритетных сюжета, но также и темы технические, которые должны проясниться в ходе переговоров в ближайшие месяцы.

"Чтобы добиться этой юридической безопасности и уточнений, мы публикуем сегодня четыре новых документа, представляющих наши позиции по праву интеллектуальной собственности, таможне; защите данных, обмен которыми произойдет до выхода (Великобритании), и по государственному рынку", - сообщил координатор ЕС по Brexit.

Он отметил, что в целом с июня 2017 года стороной ЕС опубликовано 14 документов по тематике организованного выхода Соединенного королевства из Евросоюза.

М.Барнье позитивно оценил публикацию Великобританией, в свою очередь, новых позиций по Brexit, которые будут внимательно изучаться в Брюсселе в ближайшие дни. Над предложениями, непосредственно касающимися условий выхода, работа начнется немедленно, а предложения о будущих отношениях будут пока отложены впрок, объяснил представитель ЕС.

Он указал на то, что для Евросоюза важно, чтобы эти документы были достаточно четкими и позволили бы конкретно продвигаться вперед.

"Чем раньше мы констатирует достаточный прогресс, настоящий прогресс, тем раньше мы параллельно начнем обсуждать возможный переходный период", - заявил М.Барнье.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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