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Дальнее зарубежье 07.09.2017 19:02

Евросоюз готов ускорить переговоры с Великобританией о ее выходе из состава ЕС

Координатор от Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил в четверг, что ЕС готов ускорить процесс переговоров с Лондоном по условиям выхода Великобритания из состава союза.

"Я готов ускорить и сделать более интенсивным ритм переговоров", - сказал М.Барнье на пресс-конференции в Брюсселе.

"Время бежит быстро, и это меня очень беспокоит", - добавил он.

В конце августа 2017 года координатор от ЕС на переговорах с Великобританией по Brexit заявил, что в течение последнего переговорного раунда не было достигнуто никакого решительно прогресса.

"Фундаментальный вопрос, на который мы должны дать ответ: будет ли 29 марта 2019 года в полночь (когда истечет назначенный для переговоров по Brexit двухгодичный срок после введения в действие Великобританией статьи 50 договора о ЕС - ИФ) нами хорошо организован упорядоченный выход Соединенного Королевства, или оно выйдет из Европейского союза без соглашения со всеми последствиями, которые мы уже объясняли", - сказал в августе М.Барнье.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ВЫХОД, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]