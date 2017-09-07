Евросоюз готов ускорить переговоры с Великобританией о ее выходе из состава ЕС

Координатор от Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил в четверг, что ЕС готов ускорить процесс переговоров с Лондоном по условиям выхода Великобритания из состава союза.

"Я готов ускорить и сделать более интенсивным ритм переговоров", - сказал М.Барнье на пресс-конференции в Брюсселе.

"Время бежит быстро, и это меня очень беспокоит", - добавил он.

В конце августа 2017 года координатор от ЕС на переговорах с Великобританией по Brexit заявил, что в течение последнего переговорного раунда не было достигнуто никакого решительно прогресса.

"Фундаментальный вопрос, на который мы должны дать ответ: будет ли 29 марта 2019 года в полночь (когда истечет назначенный для переговоров по Brexit двухгодичный срок после введения в действие Великобританией статьи 50 договора о ЕС - ИФ) нами хорошо организован упорядоченный выход Соединенного Королевства, или оно выйдет из Европейского союза без соглашения со всеми последствиями, которые мы уже объясняли", - сказал в августе М.Барнье.