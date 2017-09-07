В Британии положительно расценивают шансы заключения с ЕС соглашения о переходном периоде в рамках Brexit

В Великобритании положительно расценивают шансы заключения с Европейским союзом соглашения о переходном периоде до марта 2019 года, когда страна покинет союз, заявил министр по выходу Британии из ЕС Дэвид Дэвис, выступая в британском парламенте в четверг.

"Мы полагаем, что Европейская комиссия открыта к дискуссии о переходном периоде... Я думаю, перспективы очень хорошие", - заявил Д.Дэвис, отвечая на вопрос парламентариев.

При этом он отметил, что Британия только кратко обсуждала с ЕС этот вопрос.