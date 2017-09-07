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Дальнее зарубежье 07.09.2017 20:02

В Британии положительно расценивают шансы заключения с ЕС соглашения о переходном периоде в рамках Brexit

В Великобритании положительно расценивают шансы заключения с Европейским союзом соглашения о переходном периоде до марта 2019 года, когда страна покинет союз, заявил министр по выходу Британии из ЕС Дэвид Дэвис, выступая в британском парламенте в четверг.

"Мы полагаем, что Европейская комиссия открыта к дискуссии о переходном периоде... Я думаю, перспективы очень хорошие", - заявил Д.Дэвис, отвечая на вопрос парламентариев.

При этом он отметил, что Британия только кратко обсуждала с ЕС этот вопрос.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЕС, ВЫХОД, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]