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Внешняя политика 07.09.2017 16:35

Главы Генштабов Азербайджана и России обсудили перспективы военного сотрудничества

Взаимоотношения Баку и Москвы за последние годы достигли уровня стратегического партнерства, заявил первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков.

Н.Садыков принял в четверг в Баку первого заместителя министра обороны России - начальника Генштаба Вооруженных сил, генерала армии Валерия Герасимова.

«Н.Садыков отметил, что сотрудничество между двумя странами построено на дружеских отношениях, взаимном доверии, и постоянно развиваясь, эти отношения в последние годы достигли уровня стратегического партнерства»,- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Глава азербайджанского генштаба в беседе со своим коллегой также затронул военно-политическую ситуацию в регионе. Н.Садыков уверен, что нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности.

«Начальник Генштаба подчеркнул важность достижения решения конфликта в рамках норм международного права»,- говорится в сообщении.

В свою очередь, Глава Генштаба РФ подчеркнул, что Азербайджан является важным стратегическим партнером России.

«В.Герасимов выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за высокое гостеприимство и организацию двусторонней встречи с председателем Военного комитета НАТО генералом Петром Павлом в Баку»,- отмечается в сообщении.

Минобороны Азербайджана отмечает, что в ходе встречи стороны также обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспективы развития связей в области военного образования, а также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, ГЕНШТАБ, ВСТРЕЧА


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