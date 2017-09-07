Главы Генштабов Азербайджана и России обсудили перспективы военного сотрудничества

Взаимоотношения Баку и Москвы за последние годы достигли уровня стратегического партнерства, заявил первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков.
Н.Садыков принял в четверг в Баку первого заместителя министра обороны России - начальника Генштаба Вооруженных сил, генерала армии Валерия Герасимова.
«Н.Садыков отметил, что сотрудничество между двумя странами построено на дружеских отношениях, взаимном доверии, и постоянно развиваясь, эти отношения в последние годы достигли уровня стратегического партнерства»,- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
Глава азербайджанского генштаба в беседе со своим коллегой также затронул военно-политическую ситуацию в регионе. Н.Садыков уверен, что нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности.
«Начальник Генштаба подчеркнул важность достижения решения конфликта в рамках норм международного права»,- говорится в сообщении.
В свою очередь, Глава Генштаба РФ подчеркнул, что Азербайджан является важным стратегическим партнером России.
«В.Герасимов выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за высокое гостеприимство и организацию двусторонней встречи с председателем Военного комитета НАТО генералом Петром Павлом в Баку»,- отмечается в сообщении.
Минобороны Азербайджана отмечает, что в ходе встречи стороны также обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспективы развития связей в области военного образования, а также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Ф.Исазаде
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